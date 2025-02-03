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Страны НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, чтобы избавиться от него. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в НАТО хотели бы избавиться от Зеленского, "в идеале в результате псевдодемократических выборов", которые могли бы состоятся в текущем году. "В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского", - указали в СВР.

В частности, планируется обнародовать сведения о присвоении лично Зеленским и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 млрд долларов.

"Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тыс. погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой", - добавили в пресс-бюро.

Намечается также предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданных Киеву западных вооружений и военной техники различным группировкам в странах Африки, пишет БЕЛТА.