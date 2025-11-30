Наводнение на Суматре: стихия обрушилась на ряд регионов Индонезии

На индонезийском острове Суматра продолжается масштабное наводнение. Количество жертв превысило 300 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.



В трех провинциях зафиксированы разрушительные оползни, которые поглотили полностью или частично ряд населенных пунктов. Стихия разрушила дороги, затоплены многочисленные города и деревни.



