Наводнение на Суматре: стихия обрушилась на ряд регионов Индонезии

На индонезийском острове Суматра продолжается масштабное наводнение. Количество жертв превысило 300 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.

В трех провинциях зафиксированы разрушительные оползни, которые поглотили полностью или частично ряд населенных пунктов. Стихия разрушила дороги, затоплены многочисленные города и деревни.

Снабжение пострадавших регионов продовольствием и лекарствами крайне затруднено. Эвакуировано около 100 тыс. человек. На спасение людей направлена армия.

В мире

наводнениеИндонезия