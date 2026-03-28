Наводнение в Дагестане: потоки уносят автомобили, сбивают с ног людей, разрушают дома

В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации: здесь из-за проливных дождей зафиксирован ряд наводнений. Особенно тяжело пришлось Махачкале - столице этого российского региона. Потоки воды запросто уносят автомобили, сбивают с ног людей, разрушают дома.

Спасатели на лодках эвакуируют людей из затопленных районов. Не менее 60 тыс. домов остались без электричества, возникли проблемы с чистой питьевой водой. Критическая ситуация из-за непогоды возникла во многих городах и районах Дагестана. В столице региона под водой оказались первые этажи домов.