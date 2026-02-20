Навроцкий подписал новый закон для украинских беженцев в Польше

Варшава отказывается от безусловных привилегий для украинских беженцев. Навроцкий подписал закон, который отменяет спецрежим помощи, принятый в 2022 году. Утративший силу документ упрощал украинцам проживание, условия работы, соцвыплаты и доступ к образованию.



Теперь украинцы в Польше будут оцениваться по тем же правилам, что и другие мигранты. Новый закон, по мнению главы польского режима, защищает государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает ощущение элементарной справедливости в польском обществе.



Однако, несмотря на отмену особого отношения, срок законного пребывания беженцев из Украины в Польше будет продлен: они смогут подавать заявления для получения разрешения на законное пребывание до 4 марта 2027 года.