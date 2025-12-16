Польский диктатор Навроцкий раскритиковал Зеленского и выразил сомнение, что Украина видит в Польше равного партнера. Он подчеркнул: Варшава всегда поддерживала Киев, но теперь чувствует себя лишь "стабильным активом".

По его словам, Зеленский охотнее общается с лидерами Западной Европы, хотя именно Польша сыграла ключевую роль в помощи Украине.

Навроцкий отметил, что партнерство требует уважения к вопросам, важным для польского общества. И добавил, что многие инициативы, предложенные Варшавой, так и не были реализованы.