Не COVID, но страшно - чего стоит опасаться после вспышки хантавируса на судне MV Hondius
На круизном лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса - почти классический на первый взгляд сценарий триллера о "следующей мировой пандемии". Чего ждать от таких новостей, рассказали в проекте "Тренды".
Драматургия захватывающая, почти в стиле Агаты Кристи: корабль, новый вирус, смерти, международные пассажиры, тревога, срочные меры, чиновники, которые старательно успокаивают. После 2020 года аудитория реагирует мгновенно, ключевое слово-реагент "вспышка". А формула "передается от человека к человеку" способна привести ко всеобщей панике.
Главный герой "Андес" - редкий штамм хантавируса, который вышел из ряда регионов Латинской Америки. Он - единственный известный вид хантавируса, способный передаваться от человека к человеку, - коварно проник на борт круизного лайнера MV Hondius и устроил ту самую взрывоопасную вспышку.
В начале мая на судне, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, начали регистрировать первые случаи тяжелого заболевания. Из 147 пассажиров заболели 8 человек. Трое пациентов скончались.
10 мая судно-переносчик прибыло в порт острова Тенерифе, где испанские власти развернули международную операцию по высадке пассажиров. Местное население было против швартовки судна. Рабочие порта даже выходили на акцию протеста, выражая обеспокоенность отсутствием сообщений о возможных рисках.
Всемирная организация здравоохранения поспешила успокоить волнения.
Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:
"Ваша обеспокоенность законна, потому что все мы пережили COVID, особенно в 2020 году, и эта травма все еще в нашем сознании. Поэтому у людей будут вопросы, у людей будут проблемы, и это то, что я пытался адресовать в своем послании народу Тенерифе. Мы вас слышим, понимаем, но ситуация сейчас намного лучше. Важным преимуществом является характер заболевания. Я обращаюсь с посланием к народу Тенерифе: это заболевание - не COVID, и мы говорили об этом много раз. Мы заявляем об этом со всей ответственностью".
Факт
Хантавирус - это общее название для целой группы вирусов, которые в природе живут в организме грызунов (полевок, мышей, крыс). Для человека они опасны тем, что вызывают тяжелые заболевания с высоким риском летального исхода. В мире известно более 20 видов хантавирусов.
На лайнере распространился именно Андский вирус, вызывающий легочный синдром - этот тип доминирует в Северной и Южной Америке. Он крайне опасен: смертность достигает от 30 % до 50 %.
Теоретически грызуны могли проникнуть на борт Hondius, продукты их жизнедеятельности попали в систему вентиляции или общие зоны. Это и привело к заражению пассажиров.
Высокая доля смертей в маленькой вспышке выглядит страшно, и все же статистически такой процент не стоит автоматически переносить на весь мир, утверждают специалисты.
Алексей Водовозов, медицинский блогер, врач-токсиколог (Россия):
"Я бы сказал, что версия с передачей именно от человека к человеку крайне маловероятна. Даже если она вероятна, то важно отметить, это примерно как при еще одной очень известной природно-очаговой инфекции - лихорадке Эбола. Она действительно опасная и страшная. Но передача возможна при длительном контакте с человеком, через различные его выделения. Здесь примерно такая же ситуация".
Но не менее опасно в этом случае, по его словам, раздувание ситуации в СМИ. "Я бы сказал, опасность как раз в той самой инфодемии. Мне очень нравится этот термин, он появился во время пандемии ковида и как раз точно отражает происходящее. Когда ситуация раздута СМИ и социальными сетями, она гораздо опаснее, чем само заболевание", - предупредил Алексей Водовозов.
Но в данном конкретном случае тревоги добавляет география, ведь на борту злополучного лайнера путешествовали представители более 20 стран. В ходе спасательной операции карантинников развезли по домам по всему миру.
Да и успокаиваться на фразе "не новый ковид" весьма опрометчиво. Инкубационный период "мышиной лихорадки" длится от 4 до 49 дней. Хантавирусный легочный синдром может развиться резко. Первые симптомы похожи на банальную вирусную инфекцию или пищевое расстройство, а затем - кашель, боль в груди, одышка, падение давления, отек легких, дыхательная недостаточность. Лечение - исключительно реанимация и интенсивная терапия.
В настоящий момент мониторинг заболеваемости и наблюдение за инфицированными ведут в ЮАР, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Польше, Франции. На Филиппинах заявили об ужесточении контроля на границе.
Новость о загадочной инфекции на круизном лайнере с несколькими летальными исходами поистине взволновала мир. Паника распространяется мгновенно, а это самое лучшее удобрение почвы для теории заговора. В претенденты на роль могущественных интересантов в первую очередь напрашиваются фармацевтические корпорации. Ведь специфического противовирусного лечения для штамма Андес сейчас нет, доступной массовой вакцины тоже.
И американская Moderna уже приступила к разработке препарата. Причем работа над проектом, как свидетельствует "Блумберг", началась еще до вспышки заболевания на борту Hondius. Несмотря на заверения ряда экспертов о низком риске широкого распространения данной инфекции, компания продолжает инвестировать в создание новых вакцин. Ее акции уже пошли в стремительный рост.