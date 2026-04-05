Не самый лучший след в истории: на корабле "Орион", который движется к Луне, засорился туалет

На американском космическом корабле, который продолжает свой путь к Луне, вновь засорился туалет. После ряда попыток починить его восстановить функциональность санузла удалось лишь отчасти.

Между тем корабль "Орион" преодолел уже половину пути к Луне: после того как космическое судно ее обогнет, оно направится к Земле, где и совершит посадку 12 апреля.

Проблемы с туалетом возникали на "Орионе" уже дважды - понятно, космическую экспедицию это не остановит, но может привести к тому, что полет оставит не самый безупречный след в истории.

