Не самый лучший след в истории: на корабле "Орион", который движется к Луне, засорился туалет
Автор:Редакция news.by
На американском космическом корабле, который продолжает свой путь к Луне, вновь засорился туалет. После ряда попыток починить его восстановить функциональность санузла удалось лишь отчасти.
Между тем корабль "Орион" преодолел уже половину пути к Луне: после того как космическое судно ее обогнет, оно направится к Земле, где и совершит посадку 12 апреля.
Проблемы с туалетом возникали на "Орионе" уже дважды - понятно, космическую экспедицию это не остановит, но может привести к тому, что полет оставит не самый безупречный след в истории.