Не самый лучший след в истории: на корабле "Орион", который движется к Луне, засорился туалет

На американском космическом корабле, который продолжает свой путь к Луне, вновь засорился туалет. После ряда попыток починить его восстановить функциональность санузла удалось лишь отчасти.

Между тем корабль "Орион" преодолел уже половину пути к Луне: после того как космическое судно ее обогнет, оно направится к Земле, где и совершит посадку 12 апреля.