Нефть или наркотики? Что стало причиной развертывания антивенесуэльской кампании

История всегда повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом - в виде фарса. Однако тут надо слегка поправить классиков - повторяется история еще и в виде трагифарса. Мировой жандарм, который полтора века свергал правительства и вел войны от Вьетнама до Гаити, решил поиграть заплывшими жиром мускулами.

И вот уже три месяца самое могущественное государство планеты (США) ищет управу на не самую могучую страну Южной Америки (Венесуэлу), страну, изрядно потрепанную долгим экономическим кризисом, но к своей цели Штаты ничуть не ближе, чем в самом начале антивенесуэльской кампании. Да что там - не ближе. Цели меняются настолько часто, что уже толком и не понять, чего американцам от Каракаса надо?

Сперва президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его генералов объявили причастными к некоему накокартелю "Дель Соль", и на этом основании признали правительство Венесуэлы "иностранной террористической организацией". Соответственно американские флот и авиация тотчас же принялись уничтожать моторки в Карибском море. Уже убито под сотню моряков, причем изрядная часть из них являются обычными рыбаками, в силу чего возникает резонный вопрос: кто же тут террорист? Но в процессе истребления то ли нарко-, то ли рыботорговли, концепция внезапно переменилась. США борются уже не с трафиком кокаина, а за свои исконные нефть, землю, воду, солнце, каждый доллар в чужом кармане, за право казнить и миловать как и кого вздумается.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы имели землю, права на нефть, у нас было все. Они отняли это. Тогда в Белом доме был президент, который не контролировал ситуацию, но теперь ничего такого мы не позволим. Мы все вернем. У нас отняли права на нефть, а там было много нефти, они прогнали наши компании. Они теперь все вернут".

А вот этого говорить явно не стоило: если борьба с наркотикам, пускай и не особо оправданный, но хотя бы благовидный предлог, то претензии на колониальный контроль сразу сделали союзниками Мадуро даже тех, кто искренне его не любит - бразильцев, колумбийцев, перуанцев и других соседей. Оно и понятно: где в Южной Америке заканчивается (если вообще заканчивается) земля, которую Штаты считают своей? Латиносы на протяжении второй половины XX века занимались национализацией американских компаний или их вытеснением со своего внутреннего рынка. Теперь им предлагают новое издание знаменитой "доктрины Монро", то есть возврат почти на 200 лет назад с превращением государств в "банановые" республики и задний двор США. Тут венесуэльский президент, даже помимо своей воли, превращается в знамя южноамериканской свободы и лидера антиколониальной борьбы.

Николас Мадуро: "США заявили, что все принадлежит им, что мы, венесуэльцы, воруем их нефть. Нефть принадлежит им, полезные ископаемые, золото и все минералы тоже принадлежат им. И впервые они заявили, что земли Венесуэлы принадлежат им! Это возврат к военно-колониальной политике, и теперь все видят правду! Они хотят сменить власть и установить марионеточное правительство, но оно не продержится и двух дней".

А Штаты тем временем действуют все более странно. Вот уже полтора месяца от них ждут вторжения: в Пуэрто-Рико переброшены 16 тыс. морпехов, на Карибах собран небывалый военно-морской кулак - новейший авианосец "Джеральд Форд" и десятки кораблей поддержки, изготовились к атаке не менее сотни истребителей и бомбардировщиков. За более чем месяц ничего серьезнее уничтожения десятка моторок эта группировка не совершила. Хотя нет, захватила два танкера и 4 млн баррелей венесуэльской нефти. Мало того, что это не покрывает и ничтожной части затрат на топтание в Карибском бассейне, так и блокада торговых путей ведет к росту мировых цен на нефть, а отсюда возникает дороговизна бензина и топлива в самих Штатах. Вряд ли это было целью конфликта с Венесуэлой, когда его затевал Трамп.

Кристофер Сабатини, эксперт Chatham House:

"Вашингтон явно и демонстративно нарушает морское право и международные нормы, касающиеся конфликтов и войн. Они их нарушают во многом - например, проводя блокаду. Арестованное судно, вероятно, было зарегистрировано под каким-то нейтральным флагом. Оно, может, и нарушало де-факто право, но вот нарушение этого права со стороны США не вызывает никаких сомнений".

Морское пиратство - это самый жуткий кошмар биржевиков (украинские атаки в Черном и Средиземном морях, американский захват судов на Карибах). Оно, будучи синхронным, ведет к дезорганизации мировой торговли и к разрыву товарно-логистических цепочек. Предсказать последствия этого не может никто, даже слово "катастрофа" для оценки итога таких процессов будет слишком мягким. Трамп оказался в ситуации, когда американский медведь-гризли не может себе позволить кровопролитий, но и чижиков есть ему не по чину. Начать наземную войну невозможно: захватить Венесуэлу, наверное, получится, но установить оккупационный режим уже вряд ли - на янки из любой подворотни и окна, из-за каждого дерева будет смотреть винтовочное дуло, ведь в Штатах еще помнят никарагуанца Аугусто Сандино. Но и отступить, вернув морпехов и флот в места дислокации, нельзя: кто впредь станет обращать внимание на окрики из Вашингтона? Даже дистанционная маленькая победоносная ракетно-бомбовая война в целях повышения рейтингов вряд ли для Трампа возможна, ведь на вес золота будет нефть, а дорогое горючее - это что угодно, но только не залог популярности у американцев.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Абсолютно убежден, что все вопросы и пожелания США сегодня можно решить абсолютно мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу. Война ни к чему не приведет. Я Джону Коулу об этом говорил. Это я ему сказал, что будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен, поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".

В шахматах подобное называют цугцванг - что ни делай, а ситуация изменится к худшему. Не то чтобы Венесуэле можно было не беспокоиться за свою судьбу - когда гризли приходит в отчаяние, он способен натворить бездну глупостей. Но существует реальный шанс, что педофильский скандал Эпштейна станет единственным содержанием американской политики в ближайшее время, и он затмит отступление на венесуэльском направлении. Авианосный же флот на Карибах сам собой рассосется вместе с претензиями США на гегемонию в Западном полушарии.