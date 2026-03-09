Нефтяная паника - глобальная экономика готовится к ценовому шоку

Конфликт на Ближнем Востоке буквально остановил экспорт черного золота из стран Персидского залива. При этом биржевые цены на нефть с началом недели устремились ввысь. Аналитики заявляют: даже если война в заливе завершится уже завтра, мировая экономика не избежит потрясений. А если конфликт окажется затяжным, кризис в энергетике скажется на всех странах мира.

Кривая биржевых котировок нефти неудержимо устремилась ввысь с первых минут, едва торги возобновились после выходных. Одну за другой цена преодолевала психологические рубежи: 100, 105, 110, 115 долларов за баррель. На 120 начался откат, который вряд ли окажется долгосрочным.

Нефти на рынках стало ощутимо меньше, и запастись, опередив других охотников за нею, стремятся все: Европа, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Реального дефицита пока нет, но он наверняка возникнет даже не столько из-за физической нехватки ресурса, сколько из-за боязни с таким дефицитом вскоре столкнуться. Причем, это касается и нефти, и газа.

Сюзанна Стритер, главный инвестиционный стратег Wealth Club (Великобритания):

"Чтобы отказаться от российских энергоносителей, Европа перешла на импорт газа из Катара и нефти из США. Из-за атак на катарские объекты, которые обеспечивают 15 % поставок газа в Европу, в ЕС резко выросли цены фьючерсных контрактов. Европа особенно уязвима из-за войны в Украине и отказа от российских энергоносителей. Мы вступаем в эпоху высокой волатильности на энергорынке. Это создает колоссальные проблемы домохозяйствам и компаниям всей планеты. Конца конфликтам не видно, и потому мы наблюдаем паническую реакцию на финансовых рынках".

Европейские заправки напоминают постсоветские магазины начала 90-х: бесконечные очереди, а персонал едва успевает менять ценники, на которых цифры мелькают, как секунды на хронометре - быстро, неудержимо и стремясь в бесконечность. В ЕС практически не осталось стран, где горючее стоит меньше двух евро, и тут уж не разберешь: война в заливе тому виной или неукротимая жадность торговцев?

В Соединенных Штатах также стоят очереди и также растут цены, хотя здесь продают продукты собственной нефтепереработки и никак от ситуации в Персидском заливе не зависят. Зато зависят от аппетитов спекулянтов, как биржевых, так и розничных.

Патрик Де Хаан, аналитик компании GasBuddy (США):

"Цены на нефть растут из-за войны на Ближнем Востоке. Вчера средняя цена по Штатам выросла на 12 центов, сегодня рост тоже будет двузначным. Дорожает нефть, из-за этого растут цены на бензин и дизтопливо, дальше - скачок инфляции, рост оптовых цен и цен в магазинах".

Американцы постарше помнят нефтяной кризис 70-х, который заставил янки пересесть с "прожорливых" авто, подобных древним колесницам, на миниатюрные малолитражки. Теперь ждут чего-то в том же духе, вот только на что теперь пересаживаться - на ослов и пони?

Через Ормузский пролив доставлялась потребителю треть мировой нефти. Пролив, как утверждает президент США Дональд Трамп, открыт для судоходства, но проверять это мало кто рискует. Сегодня здесь проследовал один лишь танкер под греческим флагом. Пока повторять этот подвиг никто не рискует. Главные потребители ближневосточной нефти - это страны Тихоокеанского региона: Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Однако биржевые цены растут для всех - и для европейцев, которые закупаются, в первую очередь, у американцев. Причем, никакого снисхождения партнерам из ЕС от нефтетрейдеров из США ждать не приходится.

Глава венгерского МИД обратился к Брюсселю с требованием немедленно снять запрет на импорт российских энергоносителей, премьер Виктор Орбан направил письмо такого же содержания Урсуле фон дер Ляйен. Демарши официального Будапешта будут гарантированно проигнорированы. При этом у Брюсселя вряд ли есть долгосрочный план разрешения кризиса, просто потому, что такого плана нет пока ни у кого из-за полной неопределенности будущего.

Джесс Ралстон, аналитик по энергетике Energy and Climate Intelligence Unit (Великобритания):

"Когда в мире царит неопределенность, люди склонны паниковать. В Великобритании и Европе нет дефицита нефти, но люди в панике скупают бензин. Нет сомнений, счета за электричество взлетят до небес. Высокие рыночные цены на нефть и газ в итоге влияют на конечных потребителей. Они сказываются на счетах за электроэнергию и газ, а также на стоимости бензина и дизтоплива. Если война затянется надолго, биржевые цены останутся высокими, и это отразится на простых гражданах. Газ используется для выработки электроэнергии и отопления, бензин используется в автомобилях. Когда цены растут, страдают обычные потребители".

Война в Персидском заливе, по всем приметам, затянется надолго. В Пентагоне разрабатывают планы исходя из того, что она продлится от 100 дней до полугода. При этом европейские издания, например, Politico, пишут, что и месяца достаточно, чтобы нынешняя легкая буря превратилась в полноценный энергетический коллапс планетарного масштаба. Потоки нефти остановятся, и быстро пустить их по прежним маршрутам вновь будет в принципе невозможно.

Сет Блумсак, профессор Центра энергетического права и политики (США):

"Когда случается серьезный кризис, вроде нынешнего на Ближнем Востоке, поставки рушатся. Во-первых, покупатели изо всех сил пытаются закупиться нефтью. Во-вторых, огромное количество нефти скапливается на складах. Даже когда кризис разрешится и поставки возобновятся, на рынке все играют на повышение. Снижение цен если и будет иметь место, то не быстрое и нескорое. Наступает эпоха спекулянтов: они стремятся поддерживать высокие цены как можно дольше даже после окончания кризиса, чтобы заработать побольше. В общем, привыкайте, это надолго".

Американский блицкриг в заливе не удался. Многие аналитики полагают, что и это Соединенные Штаты обратят себе во благо. Дешевой нефти не будет у Европы и Китая - главных торговых конкурентов США. ЕС норовит блокировать пути российским танкерам через Балтику. Евразия как экономически связный макрорегион просто перестанет существовать: ЕС будет отрезан от Азии, а Китай от Европы.

При этом собственные нефтяные проблемы американцы решат довольно легко: трейдерам предложат держать низкими внутренние цены за счет сверхприбылей от экспорта. Долгая война вместо проблем даст Соединенным Штатам прекрасную возможность взять под контроль экономику Евросоюза, а Китаю нанести чувствительный удар за счет все той же дороговизны нефти, ведь российские поставки лишь отчасти решат эту проблему для Пекина.