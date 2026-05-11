Неизвестный распылил газ в вагоне с людьми в пригороде Токио: есть пострадавшие

Более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химического вещества в поезде в пригороде Токио. Троих пострадавших пришлось экстренно госпитализировать.

Пассажирам вагона резко стало плохо: они начали сильно кашлять и задыхаться, появилось обильное слезотечение. На место выехало более 20 машин скорой помощи, а сотрудники специальных служб провели химическую обработку станции.