Немецкая промышленность потеряла почти 125 тыс. рабочих мест за 2025 год

В 2025 году немецкая промышленность понесла большие потери: было сокращено почти 125 тыс. рабочих мест. Главный удар пришелся на автомобильную отрасль - там уволены около 50 тыс. сотрудников.

Сектор тянет вниз и смежные направления - например, металлообработку. Крупные кадровые потери отмечаются также в бумажной и текстильной промышленности. Четвертый квартал прошлого года стал уже десятым подряд периодом снижения оборотов. А с 2023-го суммарное падение индустриальных продаж достигло почти 5 %.