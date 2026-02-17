3.72 BYN
Немецкая промышленность потеряла почти 125 тыс. рабочих мест за 2025 год
Автор:Редакция news.by
В 2025 году немецкая промышленность понесла большие потери: было сокращено почти 125 тыс. рабочих мест. Главный удар пришелся на автомобильную отрасль - там уволены около 50 тыс. сотрудников.
Сектор тянет вниз и смежные направления - например, металлообработку. Крупные кадровые потери отмечаются также в бумажной и текстильной промышленности. Четвертый квартал прошлого года стал уже десятым подряд периодом снижения оборотов. А с 2023-го суммарное падение индустриальных продаж достигло почти 5 %.
Эксперты предупреждают, что в среднесрочной перспективе потери в занятости могут оказаться еще выше из-за низкого объема заказов, жесткой конкуренции и растущего числа банкротств.