Немецкая ракета упала после запуска

Ракета длиной 28 метров и диаметром 2 метра создавалась для вывода малых и средних спутников на солнечно-синхронную и низкую околоземную орбиту. Проект должен был открыть эру спутниковых запусков из Западной Европы.

Ракету запустили с территории норвежского космопорта Аннейа. Несмотря на все расчеты, через несколько секунд после запуска Spectrum рухнул в море. Производитель, впрочем, поспешил заверить, что ранее ни одной компании не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту и что целью испытательного полета был сбор данных.