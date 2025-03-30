3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Немецкая ракета упала после запуска
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2_42025-03-30T16:13:27.000000Z00
Провалом закончился запуск первой немецкой ракеты-носителя Spectrum.
Ракета длиной 28 метров и диаметром 2 метра создавалась для вывода малых и средних спутников на солнечно-синхронную и низкую околоземную орбиту. Проект должен был открыть эру спутниковых запусков из Западной Европы.
Ракету запустили с территории норвежского космопорта Аннейа. Несмотря на все расчеты, через несколько секунд после запуска Spectrum рухнул в море. Производитель, впрочем, поспешил заверить, что ранее ни одной компании не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту и что целью испытательного полета был сбор данных.
Стоимость неудавшегося проекта составила 400 млн евро. Частично его финансировало правительство Германии и Евросоюз.