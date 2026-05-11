Немецкие аэропорты прогнозируют отмены рейсов летом

Немецкие аэропорты ожидают отмены рейсов летом. В худшем случае ситуация может затронуть около 20 млн пассажиров.

Как отмечают в Ассоциации германских аэропортов, отмены в первую очередь коснутся бюджетных авиакомпаний и менее популярных туристических направлений. По некоторым маршрутам полеты могут быть полностью прекращены, по другим - выполняться реже и по более высоким ценам.