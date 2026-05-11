3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Немецкие аэропорты прогнозируют отмены рейсов летом
Автор:Редакция news.by
Немецкие аэропорты ожидают отмены рейсов летом. В худшем случае ситуация может затронуть около 20 млн пассажиров.
Как отмечают в Ассоциации германских аэропортов, отмены в первую очередь коснутся бюджетных авиакомпаний и менее популярных туристических направлений. По некоторым маршрутам полеты могут быть полностью прекращены, по другим - выполняться реже и по более высоким ценам.
Проблема связана не только с нехваткой топлива, но и с резким ростом цен. Стоимость керосина уже более двух месяцев примерно вдвое выше уровня, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке.