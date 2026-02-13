Немецкие военные не желают ехать на службу в Литву

План размещения постоянной бригады бундесвера в Литве на границе с Беларусью под угрозой провала. Проект задумывался как престижная миссия НАТО, но желающих участвовать в службе в 2 года оказалось слишком мало.

Сообщается, что зарегистрировалось лишь около 10 % от необходимого числа солдат. Власти пытаются привлечь людей льготами и поддержкой семей, но даже такие меры не вызвали большого интереса.

Теперь Берлин и Вильнюс запускают широкую агитационную кампанию и готовят рассылку более 40 тыс. писем потенциальным добровольцам. Кандидатам даже предлагают предварительные поездки в Литву, чтобы они могли увидеть условия будущей службы. Ведомство также рассматривает сокращение срока миссии до одного года.