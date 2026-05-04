Немецкий автопром потеряет 15 млрд евро из за пошлин Трампа и нехватки сырья

Автомобильный сектор Германии распродает акции. Причина - заявление Трампа о повышении пошлин в отношении европейских авто с 15 до 25 %.

По прогнозам, повышение пошлин может обойтись Германии почти в 15 млрд евро. Кроме того, немецкие автомобильные компании сталкиваются с острой нехваткой сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Есть огромный дефицит гелия - важного ресурса для производства микросхем, подушек безопасности, металлообработки и диагностики аккумуляторов.

Около 40 % потребностей ЕС в этом сырье обеспечивается за счет поставок из Катара.

