Немецкий автопром потеряет 15 млрд евро из за пошлин Трампа и нехватки сырья

Автомобильный сектор Германии распродает акции. Причина - заявление Трампа о повышении пошлин в отношении европейских авто с 15 до 25 %.

По прогнозам, повышение пошлин может обойтись Германии почти в 15 млрд евро. Кроме того, немецкие автомобильные компании сталкиваются с острой нехваткой сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Есть огромный дефицит гелия - важного ресурса для производства микросхем, подушек безопасности, металлообработки и диагностики аккумуляторов.