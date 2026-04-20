Немецкий автопром превращается в ВПК

Германия превращает свои автомобильные гиганты в оборонные цеха. Как пишет Wall Street Journal, промышленность ФРГ переживает самый тяжелый упадок со времен Второй мировой войны. Затяжная стагнация вынуждает заводы менять гражданские конвейеры на мощности по производству вооружений или комплектующих к ним (от ракет для Patriot до двигателей дронов).