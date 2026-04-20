3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Немецкий автопром превращается в ВПК
Автор:Редакция news.by
Германия превращает свои автомобильные гиганты в оборонные цеха. Как пишет Wall Street Journal, промышленность ФРГ переживает самый тяжелый упадок со времен Второй мировой войны. Затяжная стагнация вынуждает заводы менять гражданские конвейеры на мощности по производству вооружений или комплектующих к ним (от ракет для Patriot до двигателей дронов).
Главные причины разрушения "немецкого чуда" - катастрофическое падение спроса и неспособность конкурировать с китайскими электромобилями. Берлин фактически отказался от попыток восстановить прежнюю индустриальную модель, делая ставку на армию как на основной драйвер роста.