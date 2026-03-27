Немецкий бизнес выступает за сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии"
Автор:Редакция news.by
Немецкий бизнес окончательно потерял веру в курс официального Берлина. Больше половины топ-менеджеров Германии открыто заявляют о недовольстве политикой канцлера Фридриха Мерца.
Свежий опрос показал: рекордные 69 % управленцев разочарованы работой действующей коалиции.
На фоне стагнации промышленники все чаще смотрят "вправо". Почти половина руководителей крупного бизнеса выступает за точечное сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии", а 7 % и вовсе настаивают на полноценной коалиции.
Фото РИА Новости