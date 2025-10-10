Немецкий оружейный концерн Rheinmetall направит Киеву системы ПВО

Немецкий концерн Rheinmetall направит Киеву системы ПВО Skyranger 35, созданные на базе танка Leopard-1 . Они способны выпускать тысячу снарядов в минуту. Эффективный радиус поражения - 4 тыс. метров. А сейчас украинская ПВО уже использует другую разработку концерна - систему Skynex.

Еще один факт, который подтверждает, что ВСУ постепенно подключают в военную инфраструктуру НАТО.



Великобритания и Украина обсуждают совместный проект Octopus по производству дронов-перехватчиков и дальнейшую их поставку Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.



В скором времени планируется передать Украине около 2 тыс. беспилотников. Также Британия планирует работать с Украиной над другими совместными проектами, включая производство авиабомб.