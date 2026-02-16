Немирные планы: Польша продолжает придерживаться политики оголтелой милитаризации

Беспокойная соседка Беларуси продолжает придерживаться политики оголтелой милитаризации. В Польше планируется создать резерв высокой готовности численностью до 500 тыс. военнослужащих, в том числе из профессиональной армии и войск терробороны.

Также Варшава уже развернула новый разведывательный батальон, который якобы должен стать "глазами и ушами" восточного фланга НАТО. Более того, накануне польский диктатор заявил, что Польше нужно двигаться к обладанию собственным ядерным оружием.