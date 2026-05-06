Необычное природное явление наблюдали в Бразилии

Свидетелями редкого природного явления стали отдыхающие на одном из бразильских пляжей.

Огромное горизонтальное облако цилиндрической формы пронеслось прямо над побережьем. Визуально это напоминало гигантскую океанскую волну. Специалисты назвали эту стихию "цунами в небе".

Появление аномалии сопровождалось резким похолоданием и шквалистым ветром со скоростью более 60 км/ч. Напуганные туристы в спешке покидали берег, опасаясь, что за облаком последует разрушительный шторм.