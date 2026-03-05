3.74 BYN
Несмотря на угрозу эмбарго от Трампа, Испания не будет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Испания категорически против вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке. Глава МИД страны опроверг утверждения США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными.
По словам дипломата, позиция правительства Испании по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования испанских баз нисколько не изменилась.
Ранее Трамп грозился ввести торговое эмбарго против Мадрида на фоне войны с Тегераном, так как испанцы не разрешили использовать базу с американскими самолетами для ударов по Ирану. В ответ Европарламент остановил работу над торговым соглашением с США.