Нет ВНЖ - нет квартиры: МВД Эстонии вводит запрет на покупку жилья для граждан Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Прибалтика продолжает бессмысленную борьбу с соседями. МВД Эстонии вводит запрет на покупку недвижимости для граждан Беларуси и России, не имеющих долгосрочного ВНЖ. Связано это с тем, что такая недвижимость якобы "может использоваться для разведки и диверсий".
Глава МВД прибалтийской республики подчеркнул: "Мы ограничили въезд и пребывание в Эстонии. Логично, что не должно быть и права на покупку недвижимости". Схожие с эстонскими запреты были введены еще в 2025-м Финляндией и Латвией.