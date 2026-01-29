Нет ВНЖ - нет квартиры: МВД Эстонии вводит запрет на покупку жилья для граждан Беларуси и России

Прибалтика продолжает бессмысленную борьбу с соседями. МВД Эстонии вводит запрет на покупку недвижимости для граждан Беларуси и России, не имеющих долгосрочного ВНЖ. Связано это с тем, что такая недвижимость якобы "может использоваться для разведки и диверсий".



Глава МВД прибалтийской республики подчеркнул: "Мы ограничили въезд и пребывание в Эстонии. Логично, что не должно быть и права на покупку недвижимости". Схожие с эстонскими запреты были введены еще в 2025-м Финляндией и Латвией.