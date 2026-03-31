Неутешительный прогноз для украинских пенсионеров озвучили в Верховной раде
Украина через два месяца может столкнуться с коллапсом при выплате пенсий и зарплат социальным работникам, если Запад не предоставит ей финансовую помощь.
С таким неутешительным прогнозом выступили в Верховной раде. Все дело в том, что еще не полученные деньги уже заложены в бюджет. И если траты на оружие являются приоритетом, то социальное обеспечение одним из первых пойдет под нож.
Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей по кредиту для Украины
Глава европейской дипломатии надеется, что решение будет одобрено на следующем заседании Европейского совета
Напомним, ранее СМИ сообщали, что без внешних вливаний Украина рискует остаться без денег в казне уже к июню. И, похоже, все к тому и идет. Накануне, посещая Киев, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС выделит Украине 80 млн евро за счет прибыли от замороженных активов России. При этом она признала, что у нее "нет хороших новостей" относительно кредита в 90 млрд, который блокируют Венгрия и Словакия.
Отметим, общая потребность Киева в иностранной помощи на 2026 год оценивается в 52 млрд долларов.