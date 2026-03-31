Неутешительный прогноз для украинских пенсионеров озвучили в Верховной раде

Украина через два месяца может столкнуться с коллапсом при выплате пенсий и зарплат социальным работникам, если Запад не предоставит ей финансовую помощь. С таким неутешительным прогнозом выступили в Верховной раде. Все дело в том, что еще не полученные деньги уже заложены в бюджет. И если траты на оружие являются приоритетом, то социальное обеспечение одним из первых пойдет под нож.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что без внешних вливаний Украина рискует остаться без денег в казне уже к июню. И, похоже, все к тому и идет. Накануне, посещая Киев, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС выделит Украине 80 млн евро за счет прибыли от замороженных активов России. При этом она признала, что у нее "нет хороших новостей" относительно кредита в 90 млрд, который блокируют Венгрия и Словакия.



Отметим, общая потребность Киева в иностранной помощи на 2026 год оценивается в 52 млрд долларов.