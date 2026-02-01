Никита Беленченко: Избрание Трампа в 2025 году вновь запустило украинский переговорный трек

Прошедший 2025 год стал временем интенсивной дипломатии вокруг украинского кризиса. Каковы реальные итоги этого переговорного марафона? На какие ключевые препятствия натолкнулись стороны? И какова роль Беларуси в этом сложном процессе? В программе "Актуальное интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко проанализировал дипломатические итоги года, оценил перспективы мирного урегулирования и поделился прогнозом о будущем политического ландшафта Украины, включая вопрос президентских выборов.

По мнению эксперта, сам факт запуска переговорного трека в 2025 году стал положительным сигналом. Ключевым катализатором процесса Никита Беленченко называет избрание нового президента США: "Хорошо, что 2025 год ознаменовался хотя бы годом переговорного трека. И как раз таки этот трек начался с избранием Трампа, то есть Трамп начал пытаться разобраться в ситуации, в первопричинах конфликта".

Эксперт видит в переговорах признак смены парадигмы, где стали больше учитываться интересы России, однако финальная точка еще не поставлена. Основными камнями преткновения, по его словам, остаются вопросы, которые не может согласовать украинская сторона: территориальные разногласия и контроль над Запорожской АЭС. Отдельную озабоченность Москвы вызывает нацификация украинского общества.

"Озабоченность России вызывает нацификация украинского населения, то есть отказ от всего русского и сохранение антироссийской риторики, запрет русской православной церкви, переименование улиц и т.д.", - пояснил Никита Беленченко. Он подчеркнул, что изменение этих настроений, формировавшихся десятилетиями, - задача на долгие годы.

Говоря о политическом будущем Украины, Никита Беленченко убежден, что выборы должны состояться. Он называет их "страховкой" для действующей власти: "Выборы - это в том числе и страховка для Зеленского, потому что те непопулярные решения, которые ему навязываются Соединенными Штатами, должны быть приведены в исполнение по результатам референдумов".

При этом ключевой проблемой, по его мнению, станет голосование украинской диаспоры, преимущественно находящейся в странах ЕС.

"Мы видим последние выборы в Молдове... молдавское население, которое находилось на территории Европейского Союза, практически в 80 % голосовали за евроинтеграцию Молдовы, то же самое будет происходить с Украиной", - спрогнозировал Никита Беленченко.

Он также отметил, что Украина, вероятно, постарается ограничить участие в выборах граждан, находящихся в России и Беларуси, чтобы не допустить формирования альтернативной точки зрения.

Одним из немногих позитивных итогов 2025 года Никита Беленченко назвал активизацию гуманитарного трека, в частности обмен пленными, который проходит на территории Беларуси. Роль страны-посредника он оценивает как исключительную и признанную всеми сторонами.

"Это исключительная роль посредника в мирных переговорах. И Российская Федерация неоднократно высказывала благодарность Республике Беларусь... более того, именно эта позиция была положительно воспринята в том числе и Соединенными Штатами", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что первая волна переговоров также стартовала в Беларуси в 2022 году. Тогда, по его словам, упущенной возможностью стал отказ международных организаций поддержать этот процесс.