Норвегия готовится к "вторжению" России

В Осло не исключают сценария вторжения России и потому готовятся к такому развитию событий, заявил в интервью газете The Guardian норвежский главком Вооруженных Сил.

Говорится, что Россия якобы может напасть на Норвегию, чтобы защитить свои ядерные объекты на Крайнем Севере.

Значительная часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Это может иметь решающее значение, если случится прямое столкновение Москвы и НАТО, заявил норвежский военный.