Норвежские студенты блокировали один из вокзалов Осло в знак своей солидарности с палестинцами. На железнодорожную станцию не допускают пассажиров и отправление поездов задерживается. Антиизраильские протесты на протяжении последней недели прокатились по всему Осло - активисты блокировали улицы и дороги, останавливали движение автотранспорта. Норвежская полиция просто не успевает пресекать выступления сторонников Палестины и противников Израиля - митинги с пикетами собираются в неожиданных местах, а протесты вспыхивают молниеносно и в самых разных районах города.