Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новая пограничная система контроля привела к столпотворению на въезде в Евросоюз

Авиакомпании, что летают в ЕС, бьют в набат: пограничные нововведения стали причиной невероятных заторов на въезде в Евросоюз. Дело в том, что с 10 апреля действует новая централизованная система контроля. Она предполагает, что на въезде будет брать отпечатки пальцев и фотографировать. По расчетам, на одну процедуру должно уходить около минуты, но в реальности требуется в разы больше - так и растягиваются очереди на часа четыре.

Глава авиакомпании Ryanair назвал обстановку "позором". В Брюсселе, однако, отвечают, что по бумагам все идеально и вмешиваться в ситуацию никто не намерен.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Европа