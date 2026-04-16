Новая пограничная система контроля привела к столпотворению на въезде в Евросоюз

Авиакомпании, что летают в ЕС, бьют в набат: пограничные нововведения стали причиной невероятных заторов на въезде в Евросоюз. Дело в том, что с 10 апреля действует новая централизованная система контроля. Она предполагает, что на въезде будет брать отпечатки пальцев и фотографировать. По расчетам, на одну процедуру должно уходить около минуты, но в реальности требуется в разы больше - так и растягиваются очереди на часа четыре.