Новая угроза: в Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом

В Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом. Пациент в апреле сошел с круизного лайнера, где была выявлена вспышка - сейчас он проходит лечение в изоляторе в клинике Цюриха.

На самом лайнере из-за хантавируса трое пассажиров погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Всего выявлено 8 случаев заражения. К концу недели судно должно приплыть на Канары, согласие его принять дали власти Испании. Однако лидер архипелага не согласился с решением и запросил разговор или встречу с премьер-министром.

В ВОЗ предполагают, что на круизном лайнере произошла вспышка вируса Андес Это один из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, способный распространяться от человека к человеку 05.05.2026 16:42