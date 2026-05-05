Новая угроза: в Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом
В Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом. Пациент в апреле сошел с круизного лайнера, где была выявлена вспышка - сейчас он проходит лечение в изоляторе в клинике Цюриха.
На самом лайнере из-за хантавируса трое пассажиров погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Всего выявлено 8 случаев заражения. К концу недели судно должно приплыть на Канары, согласие его принять дали власти Испании. Однако лидер архипелага не согласился с решением и запросил разговор или встречу с премьер-министром.
В ВОЗ предполагают, что на круизном лайнере произошла вспышка вируса Андес
Это один из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, способный распространяться от человека к человеку
Сейчас судно находится на якорной стоянке у входа в порт столицы Кабо-Верде - города Прая. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний после изучения ситуации на борту эвакуировали для лечения троих человек.