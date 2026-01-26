Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новая вспышка насилия в Миннеаполисе: протестующие атаковали иммиграционную службу

Волна беспорядков с новой силой обрушилась на американский Миннеаполис. Активисты напали на сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Местные правоохранители прибыли на место беспорядков на бронемашине и применили дымовые шашки для разгона.

С новой силой беспорядки вспыхнули после того, как в Миннеаполисе застрелили 37-летнего гражданина США при попытке его разоружить.

При этом министр юстиции США убеждена, что характер протестов указывает на то, что за демонстрантами стоит организованная структура, заинтересованная в противодействии правоохранительным органам.

