Новая вспышка насилия в Миннеаполисе: протестующие атаковали иммиграционную службу

Волна беспорядков с новой силой обрушилась на американский Миннеаполис. Активисты напали на сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Местные правоохранители прибыли на место беспорядков на бронемашине и применили дымовые шашки для разгона.

С новой силой беспорядки вспыхнули после того, как в Миннеаполисе застрелили 37-летнего гражданина США при попытке его разоружить.