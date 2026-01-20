Новая железнодорожная трагедия в Испании: оползень стал причиной крушения под Барселоной

Испанию потрясла вторая железнодорожная катастрофа за прошедшие пару суток: под Барселоной сошел с рельсов пригородный поезд. Машинист погиб, 37 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась всего через двое суток после страшного столкновения двух поездов в другой части Испании: там погибли не менее 42 человек, более 170 пострадали. В связи с произошедшим в стране объявлен трехдневный национальный траур.