Новый год шагает по планете: 2026 год пришел в Австралию, Новую Зеландию и на восток России

В 16:00 по Минску новый, 2026 год встретили жители Зеленого континента. Посмотреть на праздничный салют над знаменитой Сиднейской гаванью собрались сотни тысяч человек.

Правда, в этом году мероприятие окрашено печалью в память о погибших в результате недавнего теракта на Хануку.

Одной из стран, которые первыми встречают Новый год, является Новая Зеландия. Фейерверк прогремел в Окленде, озаряя небо над знаменитой городской башней Скай Тауэр.

Наступил Новый год и в самых восточных регионах России - в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В 18:00 по Минску 2026 год встретят в КНДР, Республике Корея и Японии.

Далее праздничные залпы и добрые пожелания с Новым годом прозвучат в дружественном Китае.

В мире

АвстрияНовый год 2026Новая Зеландия