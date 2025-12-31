3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Новый год шагает по планете: 2026 год пришел в Австралию, Новую Зеландию и на восток России
Автор:Редакция news.by
В 16:00 по Минску новый, 2026 год встретили жители Зеленого континента. Посмотреть на праздничный салют над знаменитой Сиднейской гаванью собрались сотни тысяч человек.
Правда, в этом году мероприятие окрашено печалью в память о погибших в результате недавнего теракта на Хануку.
Одной из стран, которые первыми встречают Новый год, является Новая Зеландия. Фейерверк прогремел в Окленде, озаряя небо над знаменитой городской башней Скай Тауэр.
Наступил Новый год и в самых восточных регионах России - в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В 18:00 по Минску 2026 год встретят в КНДР, Республике Корея и Японии.
Далее праздничные залпы и добрые пожелания с Новым годом прозвучат в дружественном Китае.