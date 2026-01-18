Новые американские пошлины могут обвалить немецкий экспорт

Новые американские тарифы могут обвалить немецкий экспорт в Соединенные Штаты на 5-10 % и привести к потерям в размере от 8 до 15 млрд евро в год.

Как пишет газета Bild, германская экономика уже понесла потери из-за введенного ранее Вашингтоном тарифа в 15 %. При этом США являются важнейшим торговым партнером Берлина, который экспортирует туда автомобили, станки, химическую и фармацевтическую продукцию.

Объем германского экспорта в США составляет около 157 млрд евро в год. Экономисты отмечают, что новые угрозы пошлин весьма некстати, учитывая мрачные перспективы роста экономики Германии.