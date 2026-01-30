Новые коридоры и хабы - как будет развиваться транспортная сеть БРИКС

Главы государств БРИКС признали важность комплексного использования транспорта для создания устойчивой системы в странах объединения еще на саммите в Казани в 2024 году, сообщает международная медиасеть TV BRICS.

Развитая инфраструктура, экономически эффективные маршруты, новые технологии и нормы должны способствовать развитию торговых потоков и передвижению людей. Именно с этой целью страны изучают возможность образования единой логистической платформы. Ее цель - создание мультимодальной логистики между странами, совершенствование координации и правовых норм. Когда может появиться новая система? Как она будет выглядеть? Какие виды транспорта и существующие коридоры могут оказаться в основе? И почему эксперты говорят об умеренном оптимизме относительно интеграции, а еще о сложном компромиссе между амбициями и суверенной реальностью?

Единая логистическая платформа

Единая логистическая платформа, говорят специалисты, - это не про строительство портов, дорог и хабов с нуля, а про слаженное и максимально грамотное использование того, что уже есть. Теоретически единая платформа может содержать информацию обо всех маршрутах стран-участниц - как пассажирских, так и грузовых. Это позволит компаниям выстраивать оптимальные направления с точки зрения времени, стоимости, а также привлекать зарубежных партнеров, выстраивать мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта. К тому же такая система может дать транспортным компаниям возможность диверсифицировать направления, не зависеть от одного порта или страны. Это полезно в случае тех же заторов, ограничений. Таким образом, речь идет скорее об обмене данными и цифровизации, чем о реальной структуре. По мнению кандидата политических наук, старшего научного сотрудника отдела экономических исследований Института востоковедения РАН Нелли Семеновой, вероятнее всего, это будет не единый логистический центр в классическом понимании, а цифровая и институциональная надстройка, виртуально связывающая уже существующие и развивающиеся национальные и региональные коридоры, такие как инициатива "Пояс и путь" (ИПП) и "Север - Юг".

"По своей сути такая платформа может представлять собой интероперабельный протокол взаимодействия, а не монолитную конструкцию. Ее ядро - набор согласованных технических стандартов, цифровых интерфейсов (API) и правил обмена данными, позволяющих различным национальным системам бронирования, отслеживания и таможенного оформления "разговаривать" друг с другом", - пояснила эксперт в области энергетического и транспортного сотрудничества РФ, КНР, ЦА, ШОС Нелли Семенова.

Соглашается с российским экспертом и доцент Университета Бернардо О'Хиггинса в Сантьяго-де-Чили Эрик Эскалона Агилар. Он уверен, что сама особенность объединения БРИКС как форума, где нет учредительного договора, бюджета, постоянного секретариата, способствует постепенной и основанной исключительно на консенсусе интеграции. В том числе и в деле создания логистической структуры.

"С точки зрения экономики и международных отношений появление полностью централизованной (единой) логистической платформы для стран БРИКС представляется маловероятным в ближайшем будущем. Тем не менее федеративная модель, характеризующаяся совместимостью национальных и частных систем, объединенных общими стандартами, вполне возможна и имеет более убедительное политико-экономическое обоснование", - считает эксперт в области экономики и международной торговли Эрик Эскалона Агилар.

При этом физическую основу системы, по мнению специалистов, могут составить не новые магистрали, а мультимодальные хабы и устранение узких мест на стыках существующих коридоров.

Логистические хабы

Логистические хабы - еще одна тема обсуждения на уровне БРИКС. Фактически это должны быть территории, на которых расположены складские помещения, фасовочные цеха, таможенные участки, производственные здания – вся инфраструктура для концентрации товаров и распределения грузопотоков.

В настоящее время рассматривается возможность открыть зерновой терминал в Египте. Россия уже является основным поставщиком пшеницы в эту страну. К тому же в перспективе этот логистический хаб мог бы обслуживать грузы и для других стран континента. В будущем похожие транспортные узлы могли бы появиться и в других странах – участницах БРИКС.

Общие правила игры

Предстоит создателям мультимодальной логистической платформы БРИКС и хорошо подумать над ее архитектурой. Именно эту задачу эксперты считают одной из самых сложных. Ведь для того чтобы связать потоки в единую сеть, потребуются общие правила игры, говорит эксперт в области транспортного сотрудничества Нелли Семенова.

"Платформа не должна заменять национальные системы, но должна создавать для них общие правила игры: сквозные цифровые коридоры с упрощенными таможенными процедурами, механизмы согласования тарифов, платформу для расчетов в национальных валютах и общий реестр доверенных операторов. Это должно работать по принципу федеративной сети, где каждый участник сохраняет контроль над своей инфраструктурой и данными, но делегирует платформе функции координатора и гаранта соблюдения общих протоколов", - считает кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Китая и современной Азии РАН Нелли Семенова.

Именно поэтому, по мнению специалистов, в ближайшие годы не стоит ожидать так называемую платформу платформ, мгновенно соединяющую все существующие морские, железнодорожные и автомобильные маршруты государств "десятки". Однако стоит ждать пилотных проектов на участках, логистически соединяющих отдельные страны БРИКС. К тому же часть экспертов уверена, что стартовать проект может с развития морских путей и транспорта.

"На практике в интеграции логистики в рамках БРИКС, скорее всего, первоначально будет делаться упор на морской транспорт и порты, поскольку они служат основой для международных торговых потоков и представляют собой естественный центр для стандартизации документации, прозрачности и показателей эффективности на международном уровне. Затем, как правило, приоритет отдается железнодорожному транспорту, имеющему решающее значение для обеспечения связности коридоров и интеграции внутренних перевозок", - отмечает в интервью TV BRICS Эрик Эскалона Агилар.

Автомобильный транспорт для доставки "последней мили" и воздушный транспорт для дорогостоящих и срочных грузов, скорее всего, будут подключать к логистической платформе в последнюю очередь.

Северный морской путь

Сегодня около 90 % мировой торговли осуществляется по морю. Для БРИКС в силу географической удаленности стран-участниц морской транспорт тоже имеет решающее значение. И здесь у объединения есть козырная карта - принадлежащий России Северный морской путь (СМП). О повышенном интересе к нему со стороны государств объединения было заявлено еще в 2024 году. Причина - значительные экономические преимущества перевозок по Северному Ледовитому океану.

Маршрут соединяет незамерзающий порт Мурманска на берегу Баренцева моря и бухту Провидения в Беринговом проливе. Но часто о Северном морском пути говорят как о мосте между Владивостоком и Мурманском, а потенциально - и Санкт-Петербургом. Протяженность такого маршрута - 14 тыс. километров. Этот морской коридор почти в два раза короче пути через Суэцкий канал протяженностью 23 тыс. км. Таким образом, Севморпуть обеспечивает выход на рынки Азии, являясь наиболее коротким морским путем между Европой и Азией.

В 2024 году по СМП было перевезено 37,9 млн т грузов. Больше половины от общего объема составил сжиженный природный газ (57,7 %), еще 21,4 % - нефть. Согласно плану развития Северного морского пути до 2035 года, за 10 лет показатель должен вырасти до 220 млн т. Хотя эксперты считают, что на данном этапе объемы перевозок в деле развития этого коридора далеко не самый важный показатель.

"Основная ценность Северного морского пути для БРИКС заключается не в немедленном коммерческом объеме, который пока невелик, а в предоставлении альтернативного, более короткого и суверенного маршрута, напрямую связывающего Северо-Восточную Азию с Европой и контролируемого преимущественно Россией, что снижает зависимость от традиционных морских артерий", - считает Нелли Семенова.

К тому же для БРИКС СМП - это еще и демонстрационный проект по созданию независимой логистики в том числе для критически важных грузов.

Однако для развития этого направления существуют ограничения. Среди них - риски для хрупкой экосистемы региона из-за аварий, разлива нефти, шумового загрязнения.

Коридор "Север - Юг"

Что касается автоперевозок и международных транспортных коридоров, то одним из таких для БРИКС является "Север - Юг", который уже сейчас обеспечивает грузоперевозки из России в Иран, Индию, страны Персидского залива и Южной Азии. Этот международный транспортный коридор соединяет более десяти государств. Именно благодаря ему открываются перспективы формирования общих рынков агропромышленной продукции со странами Азии, Африки, Латинской Америки, в том числе в рамках объединений БРИКС+ и ШОС+ (Шанхайской организации сотрудничества).

Впрочем, эксперты считают, что значение коридора "Север - Юг" выходит далеко за рамки простого коммерческого маршрута и имеет большое стратегическое и системообразующее значение.

"Север - Юг" - это интеграционный каркас, закладывающий материальную основу для перехода от торговли сырьем к формированию общих производственно-логистических цепочек. Его конечная ценность будет определяться не объемом транзита, а способностью превратить географическую ось Север-Юг в ось экономического роста и политического сближения для стран мирового большинства, составляющих костяк объединения. Без решения этой задачи коридор рискует остаться локальным проектом, тогда как его успешная реализация может стать прообразом и катализатором для создания всей системы меридиональных связей внутри расширяющегося БРИКС", - объясняет Нелли Семенова.

Инициатива "Пояс и путь"

Инициативу "Пояс и путь" (ИПП) в сентябре 2013 года выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток и в Европу. Для этого необходимо совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств.

В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Это способствует росту местных экономик, стимулирует устойчивую торговлю, обеспечивает новые рынки сбыта и поставок для стран БРИКС, особенно для России и Китая. При этом совместная работа над развитием «Пояса и пути» укрепляет БРИКС как альтернативный центр силы, способствуя формированию многополярного мира.

Впрочем, пока, по мнению экспертов, ИПП скорее представляет собой набор двусторонних связей "Китай - мир", где большинство участников выступают как транзитные звенья, а не как полноправные создатели добавленной стоимости в новых цепочках.

Новые транспортные коридоры БРИКС

Кроме существующих коридоров, в БРИКС начинают вводить в действие трансконтинентальные коридорные маршруты. Так, Бразилия и КНР обозначили формирование трансконтинентального, вернее, транстихоокеанского коридора, к которому подключается и Россия. Проект предусматривает развитие комплексного коридора Бразилия - Перу - КНР. Его базисный сектор - это железнодорожная магистраль протяженностью около 500 километров из бразильско-перуанского приграничья к порту Чанкай, расположенному недалеко от перуанской столицы. Магистраль должна заработать не позже 2028 года и сократить время доставки бразильской продукции в Азию и встречные поставки в Бразилию примерно на 10 дней.

К тому же данный коридор состыкован с атлантическими портами на северо-востоке Бразилии, которые становятся хабом в общебриксовском транзитном ареале Атлантика - Бразилия - Тихий океан - АТР. Таким образом, атлантический и тихоокеанский секторы этого проекта связаны с формированием регулярных морских маршрутов Россия - Бразилия. При этом нужно отметить, что в 2024 году товарооборот между этими двумя странами достиг рекордного уровня.

Также существует концепция масштабного трансконтинентального коридора от Мурманска до южной оконечности Африки. Она была представлена архитектором Ильей Заливухиным. Согласно проекту, развитие транспортной инфраструктуры стран БРИКС может получить новую опору в виде маршрута, объединяющего Северный морской путь, Иран, государства Персидского залива и всю вертикаль африканского континента.

Главным элементом предполагаемой схемы должен стать 50-километровый подводный мультимодальный тоннель между Ираном и ОАЭ, проходящий в районе Ормузского пролива. Он должен обеспечить железнодорожную связь между Ираном и Аравийским полуостровом. По замыслу авторов, это откроет транзитный путь через Саудовскую Аравию и Оман с выходом на африканские порты Джидда и Салала. В дальнейшем коридор может быть продолжен по центральноафриканскому направлению, достигая Сенегала и ЮАР.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры БРИКС

Впрочем, несмотря на количество перспективных проектов и предложений, эксперты сходятся во мнении: в настоящий момент транспортные связи внутри БРИКС - это мозаика из разрозненных и слабо скоординированных элементов.

"Доминируют исторически сложившиеся двусторонние связи и региональные цепочки, которые часто интегрированы в глобальные логистические потоки, ориентированные на атлантическое и тихоокеанское направления", - объясняет Нелли Семенова.

К тому же, по оценкам специалиста, наблюдается разрыв между декларируемым потенциалом и реальной связностью. Прямые трансконтинентальные маршруты между ключевыми экономическими центрами объединения - Бразилией и Индией или ЮАР и Китаем - развиты слабо и остаются менее экономически эффективными по сравнению с традиционными морскими путями через Суэцкий или Панамский каналы. А развитие единой логистической инфраструктуры БРИКС сопряжено с рядом сложностей. Среди них - разная ширина железнодорожной колеи, несопоставимые стандарты подвижного состава, кардинально разные таможенные процедуры и фитосанитарные нормы. Это именно те узкие зоны, над которыми предстоит работать. И судя по всему, эта работа уже идет.

"Декларация министров транспорта БРИКС официально признает инициативы, направленные на формирование Международного логистического альянса БРИКС, что служит прагматическим свидетельством того, что группа отдает приоритет интеграции и сотрудничеству посредством платформы, объединяющей как государственные, так и частные заинтересованные стороны", - отметил Эрик Эскалона Агилар.