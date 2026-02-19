3.74 BYN
Новые подробности подрыва "Северных потоков" в расследовании немецкого издания "Шпигель"
Американская разведка знала о планах подрыва "Северных потоков" за несколько месяцев до взрывов. Новые подробности громкого дела прояснило расследование немецкого издания "Шпигель".
Идея саботажа возникла в Киеве весной 2022 года, операцию одобрил на тот момент главнокомандующий ВСУ Залужный. Украинская сторона проводила встречи с представителями ЦРУ. Сначала американцы поддержали диверсию, позже стали от нее отказываться. Однако контакты по этому вопросу с украинцами продолжались.
Сообщается, что у Киева вовсе сложилось впечатление, что ЦРУ поможет и с финансированием. Однако его он не получил. Спонсор был найден в самой Украине - некое частное лицо, покрывшее часть расходов на оборудование, аренду лодки и взрывчатку (около 300 тыс. долларов).