Новые пошлины США могут обойтись Германии в 200 млрд евро за 4 года

Новые пошлины США могут обойтись Германии убытками в 200 млрд евро за 4 года президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа. ЕС потеряет 750 млрд евро. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW), сообщает РИА Новости.

"Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС - около 750 млрд евро", - сообщается в пресс-релизе IW.

Отмечается, что в таком случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на 1,5 % ниже, чем без пошлин.

По мнению института, ЕС вступил в новую фазу торгового конфликта с США, и пришла пора действовать "с позиции силы".

В свою очередь немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) прогнозирует, что реальный ВВП Германии сократится примерно на 0,49 % в течение года из-за пошлин. Это приведет к экономическому ущербу в размере около 21 млрд евро, сообщила газета Handelsblatt.

Однако, как считают в IfW, наибольший ущерб пошлины наносят самим США: в краткосрочной перспективе они приведут к падению реального ВВП США на 1,92 %.

"США сильнее всего бьют по самим себе", - приводит газета слова экономиста Джулиана Хинца.