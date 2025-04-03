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Новые пошлины США могут обойтись Германии в 200 млрд евро за 4 года
Новые пошлины США могут обойтись Германии убытками в 200 млрд евро за 4 года президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа. ЕС потеряет 750 млрд евро. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW), сообщает РИА Новости.
"Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС - около 750 млрд евро", - сообщается в пресс-релизе IW.
Отмечается, что в таком случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на 1,5 % ниже, чем без пошлин.
По мнению института, ЕС вступил в новую фазу торгового конфликта с США, и пришла пора действовать "с позиции силы".
В свою очередь немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) прогнозирует, что реальный ВВП Германии сократится примерно на 0,49 % в течение года из-за пошлин. Это приведет к экономическому ущербу в размере около 21 млрд евро, сообщила газета Handelsblatt.
Однако, как считают в IfW, наибольший ущерб пошлины наносят самим США: в краткосрочной перспективе они приведут к падению реального ВВП США на 1,92 %.
"США сильнее всего бьют по самим себе", - приводит газета слова экономиста Джулиана Хинца.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.