Чем ближе Рождество, тем меньше остается радости у европейцев: вместо глинтвейна горечь от счетов, а вместо песен про "тихую ночь" громкие новости о росте цен и сокращении соцпрограмм. Цены в магазинах бьют рекорды, поэтому у людей появляется новая традиция - пересчитывать сдачу и вспоминать вкус праздничных блюд.

Рождественское чудо осталось только на открытках, ведь вместо мысли о подарках и тепле близких каждый думает, как дожить до января, оплатить электричество и не стать героем очередного репортажа про жертв кризиса. О том, как праздничные надежды гаснут вместе с иллюминацией - в рубрике "Полная €врОПА".

Стремительно приближающееся Рождество приносит европейцам сезон чудес и ценников, от которых настроение непроизвольно уходит в минус. Витрины улиц сверкают словно монеты, которых в кошельках остается все меньше. Пока в Брюсселе придумывают, чем бы еще помочь украинцам, большинство европейцев обсуждают новости экономики, от которых волосы на голове шевелятся даже у лысых.

Новые реалии жителей Старого Cвета - экономия на всем с приходом холодов, а праздники теперь и вовсе заставляют считать каждый цент. В Германии, согласно опросам, 33 % жителей из-за выросших цен планируют потратить меньше денег на рождественские подарки, чем в 2024 году, а 19 % вообще не планируют их покупать. Не спешат немцы и планировать празднование в ресторанах, отчего владельцы общепита уже нервно подсчитывают упущенную выгоду и мечтают о чуде в виде бесплатной аренды.

Джулс Уинфилд, владелец ресторана (Германия):

"Ситуация с ресторанами в Берлине сейчас очень серьезная. У нас много проблем из-за роста арендной платы, а местная продукция очень дорогая. Затраты на электроэнергию высокие, расходы на персонал и налоги растут, а вдобавок к этому мы теряем много клиентов".

Математика пользуется спросом не только у рядовых граждан, но и у политиков. Некоторые немецкие города решили отказаться от традиционного праздничного освещения. Муниципалитеты и торговые объединения не могут позволить себе подобные расходы. Не открылись и многие рождественские ярмарки - новые правила мер безопасности оказались не по карману организаторам. А там, где средства нашлись, всю красоту елок и гирлянд затмили бетонные заграждения и огромное количество полиции.

В Латвии решили лишить народ традиционного зимнего развлечения. Из-за высоких затрат в стране начали отказываться заливать катки, при этом прикрываются заботой о кошельках граждан, говоря, что цена за посещение катка в нынешних условиях была бы просто баснословная. Впрочем, пока жителям страны и так не до развлечений - они все чаще стоят перед выбором, от чего бы сегодня еще отказаться из-за роста цен.

Не лучше ситуация и в Польше. Там цены на продовольствие тоже бьют все рекорды. Средняя стоимость корзины базовых продуктов питания преодолела важный психологический барьер, превысив отметку в 100 злотых (а это 28 долларов). Сложившаяся ситуация вынуждает потребителей пересматривать свои привычки, отдавая предпочтение более дешевым товарам или продуктам на скидках. Даже сладости, которые раньше помогали хоть ненадолго забыть о проблемах, теперь выглядят, как роскошь. Шоколад стал новым символом статуса - почти как айфон, только вкуснее.

Как итог, сегодня в Польше уровень евроскептицизма достиг небывалых высот. Страна стремительно теряет статус одного из самых проевропейских государств: поддержка членства в блоке рухнула с рекордных 92 % в 2022 году до едва превышающих 60 %. То, что создавалось когда-то с целью объединить народы, сегодня их стремительно разъединяет. Европа разрушила собственные экономики и, никуда не сворачивая, мчится к самоубийству.

Люк Громен, американский финансовый аналитик:

"Я потрясен тем, насколько иррационально вела себя Европа последние 15 лет. Решение ведь очень простое: нужно купить газ у России, затем увеличить долю атомной энергетики, получить дешевую энергию, сочетать это с огромным инженерным потенциалом, высококлассной потребительской базой, глобальными связями, сформированными за столетия колониальной истории, и расширять эти торговые отношения. У них все это было прямо перед глазами, а они просто выбросили это на ветер".