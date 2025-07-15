Новые центры ШОС откроют в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Это одно из решений, которые были приняты 15 июля в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.

Так, в Ташкенте на базе регионального антитеррористического центра создадут универсальный центр по борьбе с вызовами и угрозами. В Душанбе появится антинаркотический центр ШОС, а в Бишкеке сформируют организацию по борьбе с организованной преступностью. Эта тройка создаст дополнительные возможности по эффективной борьбе ШОС с террористическими и угрозами по нелегальной миграции.