В Китае прошло заседание СМИД ШОС

"Основной задачей нынешнего заседания является обмен мнениями по развитию ШОС и актуальным международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес государств - членов ШОС, что также является и политической подготовкой к предстоящему саммиту в Тяньцзине. 15 июля утром председатель КНР Си Цзиньпин встретился со всеми участниками, что показывает его повышенное внимание к ШОС и сегодняшнему заседанию. Уверен, что при наших совместных усилиях все задачи будут выполнены, и в духе реализации важных договоренностей наших лидеров мы заложим прочную основу для успешного проведения Тяньцзиньского саммита".