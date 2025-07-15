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В Китае прошло заседание СМИД ШОС
В китайском Тяньцзине завершилось заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС. Беларусь на форуме представлял глава МИД Максим Рыженков.
Отметим, что наша страна впервые приняла в нем участие в статусе полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества.
Ван И, министр иностранных дел Китая:
"Основной задачей нынешнего заседания является обмен мнениями по развитию ШОС и актуальным международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес государств - членов ШОС, что также является и политической подготовкой к предстоящему саммиту в Тяньцзине. 15 июля утром председатель КНР Си Цзиньпин встретился со всеми участниками, что показывает его повышенное внимание к ШОС и сегодняшнему заседанию. Уверен, что при наших совместных усилиях все задачи будут выполнены, и в духе реализации важных договоренностей наших лидеров мы заложим прочную основу для успешного проведения Тяньцзиньского саммита".
Главы МИД обсудили решения, которые позже на саммите, в конце августа - начале сентября, рассмотрят уже лидеры государств. Затронули геополитику: Иран, Ближний Восток, Афганистан. Расширение НАТО, воинственную риторику стран Запада. Обменялись также мнениями по укреплению взаимодействия в рамках организации. Подписан ряд резолюций и документов.