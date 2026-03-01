3.75 BYN
Новые удары - Иран атаковал ряд объектов ОАЭ
Автор:Редакция news.by
Над Арабскими Эмиратами работает ПВО. В Абу-Даби и Дубае прогремело не менее 5 взрывов.
В столице Эмиратов одна из сбитых ракет упала на элитные виллы. Атакован также морской порт и международная авиагавань. В Дубае горит промышленная зона. В Шарджи обломки сбитого "Шахеда" упали на крышу торгового центра.
Как сообщает Минобороны Арабских Эмиратов, средства ПВО с начала американо-израильской эскалации перехватили 167 ракет и 541 иранский беспилотник. Из официальных источников известно: по меньшей мере 3 человека погибли, 58 ранены.