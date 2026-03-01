Новые удары - Иран атаковал ряд объектов ОАЭ

Над Арабскими Эмиратами работает ПВО. В Абу-Даби и Дубае прогремело не менее 5 взрывов.

В столице Эмиратов одна из сбитых ракет упала на элитные виллы. Атакован также морской порт и международная авиагавань. В Дубае горит промышленная зона. В Шарджи обломки сбитого "Шахеда" упали на крышу торгового центра.