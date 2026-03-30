3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
Новыми кандидатами в ЕС могут стать Исландия и Норвегия
Автор:Редакция news.by
Конкуренция за вступление в ЕС растет. Новыми кандидатами в Евросоюз могут стать Исландия и Норвегия. И это уменьшает приоритет Киева в очереди.
Дистанцирование Трампа от Европы означает, что более богатые страны теперь хотят в ЕС для защиты в хрупком мире, информирует Politico.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам вступления в ЕС и НАТО сообщал, что несколько стран союза просят Киев повременить с членством в ЕС. По их мнению, в ближайшие 20 лет Украине не удастся вступить в объединение из-за внутренних проблем.