Новыми кандидатами в ЕС могут стать Исландия и Норвегия

Конкуренция за вступление в ЕС растет. Новыми кандидатами в Евросоюз могут стать Исландия и Норвегия. И это уменьшает приоритет Киева в очереди.

Дистанцирование Трампа от Европы означает, что более богатые страны теперь хотят в ЕС для защиты в хрупком мире, информирует Politico.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам вступления в ЕС и НАТО сообщал, что несколько стран союза просят Киев повременить с членством в ЕС. По их мнению, в ближайшие 20 лет Украине не удастся вступить в объединение из-за внутренних проблем.

