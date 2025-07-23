3.73 BYN
2.92 BYN
3.42 BYN
NTV: Глава МИД Турции выступит на открытии переговоров между Россией и Украиной
Автор:Редакция news.by
Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны.
Начало переговоров планируется 23 июля около 19:00, сообщают турецкие телеканалы.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.
Напомним, первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.