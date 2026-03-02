3.75 BYN
NYT: Европу отрезали от планирования ударов США и Израиля по Ирану
Как сообщает газета New York Times, европейские партнеры Вашингтона не были допущены к участию в разработке планов военной операции против Ирана, инициированной президентом Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.
США и Израиль в субботу 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Европейских союзников оставили в знакомом месте: на скамейке запасных. Президент Трамп отрезал их от планирования конфликта, который имеет непосредственное влияние на их безопасность", - говорится в сообщении издания.
Газета также написала, что реакция лидеров европейских государств служит доказательством сложностей во взаимоотношениях с США. В частности, бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Даррок в беседе с изданием выразил сомнение, что Трамп задумывался о том, чтобы посоветоваться с европейскими союзниками.