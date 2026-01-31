NYT: По данным разведки США, Иран не ведет активных работ по созданию ядерного оружия

Западные спецслужбы не нашли доказательств разработки ядерного оружия в Иране. Такой информацией делится The New York Times, ссылаясь на источники в американской разведке.

Тегеран не ведет строительство новых ядерных объектов и не предпринимает попыток извлечь ядерное топливо из инфраструктуры, разрушенной в результате американских ударов летом 2025 года. Однако разведка зафиксировала активность на двух других иранских объектах, которые не были достроены.

Между тем угроза американских ударов по исламской республике остается. Трамп решил добиваться сделки по ограничению ядерной программы Ирана, допуская и дипломатический путь.