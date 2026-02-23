Нью-Йорк в ожидании снежного нашествия: такого в городе не видели 10 лет

Штаб квартира ООН закрыта. Все заседания отложены. В Нью-Йорке ожидается выпадение до 70 см снега, а порывы ледяного ветра достигнут 80 км/ч. Такой бури здесь не видели последние 10 лет.



Школы закрыты, власти города мобилизуют значительные коммунальные ресурсы на расчистку дорог, а также на помощь бездомным. Всего же предупреждения о сильной метели были выпущены в районах с населением 40 млн человек.