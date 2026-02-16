3.72 BYN
О том, как Рубио поделился своими планами по грабежу ЕС, смотрите в программе "Тренды"
Так почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами. Смотрите программу "Тренды" 17 февраля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Video.bel.
- Рубио утопил партнеров в теплой ванне. Госсекретарь США рассказал евробюрократам, как их будут грабить, и вызвал бурные овации.
- Свобода в надежных руках: Белый дом намерен контролировать высокие стандарты демократии в Евросоюзе.
- Миллион новых избирателей: Испания устроила великое замещение, мигрантам разрешили получить легальный статус.
- "Фрексит" и МЕРКОСУР: Париж утопает в политическом хаосе. Макрон в спешке пытается поговорить с Лукашенко и Путиным и отправляет эмиссаров в Минск и Москву.
- Польша строит собственный Пентагон. Варшава борется за лидерство в Европе и идет на эскалацию напряженности.
- Беларусь в прицеле западных стратегов. Готовится новая попытка государственного переворота. Кому мешает социализм в центре Европы? Искали ответ на улицах Минска.
Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас? Разберемся вместе.