О том, как Рубио поделился своими планами по грабежу ЕС, смотрите в программе "Тренды"

Так почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами. Смотрите программу "Тренды" 17 февраля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Video.bel.

- Рубио утопил партнеров в теплой ванне. Госсекретарь США рассказал евробюрократам, как их будут грабить, и вызвал бурные овации.

- Свобода в надежных руках: Белый дом намерен контролировать высокие стандарты демократии в Евросоюзе.

- Миллион новых избирателей: Испания устроила великое замещение, мигрантам разрешили получить легальный статус.

- "Фрексит" и МЕРКОСУР: Париж утопает в политическом хаосе. Макрон в спешке пытается поговорить с Лукашенко и Путиным и отправляет эмиссаров в Минск и Москву.

- Польша строит собственный Пентагон. Варшава борется за лидерство в Европе и идет на эскалацию напряженности.

- Беларусь в прицеле западных стратегов. Готовится новая попытка государственного переворота. Кому мешает социализм в центре Европы? Искали ответ на улицах Минска.