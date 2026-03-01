ОАЭ заявили, что не будут сложа руки наблюдать за атаками Ирана

Официальный представитель ОАЭ заявил Си-эн-эн, что Эмираты не будут сидеть сложа руки. И если Иран продолжит обстреливать их ракетами и беспилотниками, то ОАЭ могут перейти к более агрессивной роли.

Накануне Минобороны ОАЭ сообщало о минимум 137 выпущенных Тегераном баллистических ракетах и 209 БПЛА - большинство из них было перехвачено, за исключением 14 беспилотников, которые попали в цель.