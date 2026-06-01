Общество под колпаком: как Palantir Technologies зарабатывает миллиарды на слежке за всем миром

Поговорим про компанию, которая знает о вас больше, чем вы сами. Она читает ваши данные, предсказывает ваше поведение и решает, кто враг, а кто друг. Причем решает не для себя, а для самых могущественных разведок планеты.

Имя ей - Palantir Technologies. Большинство людей на Земле никогда о ней не слышали. И это именно то, чего она хочет. Что же особенного в компании, которая является одной из самых опасных, загадочных и влиятельных в мире? Подробности смотрите в "Понятной политике".

Palantir называет софтом "большого брата" и "дядюшки Сэма". Компании приписывают многое и даже слежку за первыми лицами мира. Кроме этого тотальный контроль за всеми, участие в создании биологического и ядерного оружия и возможность устранять неугодных. Ее софт уже решал, кому жить, а кому нет.

Частная IT-компания, превратившаяся в игрока, который может фактически все, на рынке уже 23 года. Ее основала группа инвесторов во главе с Питером Тилем - успешным IT-предпринимателем в США. Миллиардер сооснователь PayPal, один из первых инвесторов Facebook и человек, которого в Кремниевой долине считают одновременно гением и опасным визионером.

Создатели Palantir - люди с чувством юмора. Palantir - это артефакт из вселенной Толкина "Властелин колец". Так называется магический камень, через который можно видеть все: прошлое, настоящее, будущее, любую точку мира. Тот, кто владеет палантиром, владеет информацией. А тот, кто владеет информацией, владеет всем.

Тиль - либертарианец, открытый сторонник Трампа, и, что важнее всего, человек, который искренне верит, что технологии должны служить государственной безопасности. С момента начала работы Palantir Technologies окутана скандалами и конспирологией. Многие ее контракты засекречены, а технические детали работы систем держатся в тайне.

Palantir не родилась в гараже, как Apple. Она родилась в кабинетах Лэнгли, штаб-квартиры ЦРУ. Первым и главным инвестором компании стал венчурный фонд In-Q-Tel, это инвестиционный фонд ЦРУ. In-Q-Tel был создан в 1999 году с единственной целью - финансировать технологические стартапы, продукты которых можно использовать в разведке и национальной безопасности. Фонд вложился в десятки компаний, но Palantir - его главный, самый успешный и самый секретный проект. Стартовые инвестиции составили около 2 млн долларов. Сегодня эта ставка принесла тысячекратную отдачу.

Схема проста до неприличия: ЦРУ через свой фонд дает деньги на старте, компания растет, получает контракты от государства, того самого, которое ее и создало. Контракты закрытые, суммы засекречены, детали - государственная тайна. Идеальный бизнес.

В первое время именно ЦРУ являлось единственным заказчиком компании. Пять лет софт обкатывали на самых секретных данных мира. Сегодня портфель заказов говорит сам за себя. Почти половину дохода компания получает от американских силовиков: Пентагон, ЦРУ, ФБР, АНБ и другие спецслужбы. Клиентами Palantir также являются Министерство обороны США, Министерство внутренней безопасности, военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, полицейские департаменты по всей стране, вооруженные силы Израиля и десятки крупных корпораций. Только Пентагон с 2008 года заключил с Palantir контракты на общую сумму более 2 млрд долларов.

Но спрут Palantir окутал не только США и Израиль. В декабре 2025 года компания продлила соглашение с Агентством внутренней разведки Франции. В январе 2026 года заключило контракт с Министерством обороны Великобритании на 240 млн фунтов.

Главный продукт Palantir - искусственный интеллект, который собирает, сшивает и анализирует данные из тысяч источников одновременно, любые данные, о ком угодно. Финансовые успехи впечатляют. Акции в минувшем году выросли на 130 %, а рыночная капитализация Palantir Technologies превышает 300 млрд долларов. До этого компания несколько лет подряд удваивала свою стоимость.

Официальная позиция руководства: мы делаем все для безопасности, для борьбы с терроризмом, для защиты демократии. Однако данные, которые оказались в руках у хакеров, рисуют иную картину. Интернет-предприниматель и бывший хакер Ким Дотком 15 февраля опубликовал в соцсети X сообщение, в котором заявил, что американская IT-корпорация Palantir Technologies якобы подверглась хакерской атаке с использованием ИИ-агента, получившего максимальный доступ к системам компании.

Согласно материалам утечки, компания ведет слежку не только за потенциальными террористами, но и за теми, кого принято считать хозяевами мира. В распоряжении аналитиков Palantir находятся тысячи часов расшифрованных разговоров Дональда Трампа, Джэй Ди Вэнса и Илона Маска. Более того, утверждается, что сотрудники компании внедрили шпионские программы в бортовые системы самолетов, автомобилей и в гаджеты мировых лидеров. Цель - создание крупнейшего в истории архива компромата.

Ким Дотком перечислил другие шокирующие находки хакеров. По его словам, Palantir якобы несет ответственность за большинство жертв среди палестинцев в Газе, так как принял участие в разработке систем наблюдения для армии Израиля. Впрочем, документальных подтверждений он не привел.

По сути, частная IT-компания превратилась в игрока, который способен собирать досье на любого человека. По данным взломщиков, Palantir в плотной связке с ЦРУ разрабатывает для Украины биологическое и ядерное оружие.

У компании есть два ключевых программных продукта - Gotham для силовиков и госорганов и Foundry для коммерческих компаний. Gotham собирает данные о людях с точностью до минуты - переписки, контакты, перемещения, имущество, биометрия, даже удаленные файлы. Если человек где-то оставил отпечаток пальца или ДНК, программа все знает. Возможности поиска очень детализированы: от идентификационных характеристик, таких как татуировки, до косвенных социальных связей или ежедневных покупательских привычек.

И это не фантастика, а рутинная работа компании. На сегодня главный заказчик Palantir - Пентагон.

Говоря простым языком, компания создала всеобъемлющую систему слежки. Она связывает миллиарды точек данных из абсолютно разных источников, анализирует сверхкрупные массивы информации. Благодаря этому инструменту общество под колпаком, а власть может получить детальный профиль нужной личности или организации.

В 2024 году компания получила контракт на 480 млн долларов от армии США на систему под названием Maven. Задача состоит в том, чтобы с помощью искусственного интеллекта обрабатывать разведывательные данные на поле боя в режиме реального времени. Дроны, спутники, перехваченные переговоры, данные датчиков - все стекается в единую систему Palantir, которая выдает командирам готовые решения. Кого бомбить, куда стрелять, где враг.

Palantir работает в Украине с первых месяцев конфликта. И не просто работает, по сути, компания стала "цифровым мозгом" украинской армии. В 2022 году генеральный директор Palantir Алекс Карп лично прилетел в Киев. После этого визита Palantir развернула в Украине свою флагманскую военную платформу.

Платформы Palantir в Украине используются для нескольких задач. Первая - интеграция разведывательных данных: спутниковые снимки, перехваты сигналов, данные с дронов и наземных датчиков - все сводится в единую картину в реальном времени. Вторая - целеуказание: система помогает определять координаты объектов для нанесения ударов. Третья - логистика: управление поставками вооружений, боеприпасов, техники. Фактически Palantir создала для Украины то, что военные называют "цифровое поле боя" - полную оцифровку зоны конфликта.

Palantir открыла в Киеве офис, трудоустроила украинских инженеров, интегрировала свои системы в командные центры ВСУ. По данным журнала Time, "Palantir - один из самых важных оружейных поставщиков Украины, хотя компания не производит ни единой пули".