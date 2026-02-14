Очередной марафон учений НАТО у границ Союзного государства

Солдаты альянса вновь маршируют на полигонах Польши и стран Балтии. Так, в Латвии на неделе совершенствовали свои боевые навыки пехотные батальоны. А в Литве тренировались стрелковые отряды, морская пехота и сухопутные войска. При этом широко использовалась военная техника. Прошли также испытания новых средств борьбы с дронами-камикадзе и метеорологическими аэростатами. В Польше тем временем идут маневры с задействованием сверхзвуковых самолетов. И как сообщают СМИ, в Сувалкском коридоре, вблизи Калининградской области, появится учебный военный полигон. Его планируют построить в самое ближайшее время Польша вместе с Литвой. Вильнюс уже выделил 100 млн евро. По задумке проект превратит данный коридор в "форпост НАТО", укомплектованный польскими и литовскими силами.