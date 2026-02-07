Около 5 тыс. военных и 105 танков вблизи границы с Беларусью: Германия размещает свои войска в Литве

Германию вновь тянет на восток. Берлин начал развертывание крупной военной группировки в Литве. Согласно данным СМИ, ФРГ планирует разместить около 5 тыс. военных и 105 танков вблизи границы с Беларусью.



Развертывание идет поэтапно, первые подразделения прибыли в 2024 году, два боевых батальона - в январе 2026 года. Полная боеготовность ожидается к 2027-му. Данный шаг якобы - часть стратегии по укреплению оборонительных возможностей НАТО в регионе. А цель операции - усилить военное присутствие в Прибалтике на фоне растущей напряженности в Восточной Европе.