"Он затронет все страны" - аналитик Дик о влиянии ближневосточного конфликта на мир

Цены на энергоносители стремительно идут вверх, а провоцирует эту ситуацию конфликт на Ближнем Востоке. Должно ли это волновать белорусов, объяснил в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.

Он обратил внимание, что война на Ближнем Востоке волнует весь мир и всю мировую экономику. Конфликт лишь поспособствует росту цен на продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты. И это затронет все страны. "Конфликт поражает экономики прежде всего развитых стран. Цена на газ - более 850 долларов за 1 тыс. куб. м. В Беларуси пока стоимость остается равной 128 долларам. И благодаря Союзу России и Беларуси, который позволяет обеспечить национальную безопасность белорусского государства не только в военном плане, но и в экономическом", - отметил гость интервью.

Сергей Дик подчеркнул, что дальнейшее неуправляемое развитие ближневосточного кризиса может поднять цены на нефть еще выше. Сейчас они находятся на уровне 115 долларов, но некоторые аналитики прогнозируют увеличение до 300 долларов и выше. Все будет зависеть от разворачивающихся событий и времени окончания боевых действий, которые пока не просматриваются. "Удары уже наносятся по нефтегазовым месторождениям, по производствам (в большей степени по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводам), по энергетической инфраструктуре. Открытие Ормузского пролива скажется на ценах через довольно продолжительное время", - предположил собеседник.