"Он затронет все страны" - аналитик Дик о влиянии ближневосточного конфликта на мир
Цены на энергоносители стремительно идут вверх, а провоцирует эту ситуацию конфликт на Ближнем Востоке. Должно ли это волновать белорусов, объяснил в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.
Он обратил внимание, что война на Ближнем Востоке волнует весь мир и всю мировую экономику. Конфликт лишь поспособствует росту цен на продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты. И это затронет все страны. "Конфликт поражает экономики прежде всего развитых стран. Цена на газ - более 850 долларов за 1 тыс. куб. м. В Беларуси пока стоимость остается равной 128 долларам. И благодаря Союзу России и Беларуси, который позволяет обеспечить национальную безопасность белорусского государства не только в военном плане, но и в экономическом", - отметил гость интервью.
По его словам, советники президента США Дональда Трампа совершили ошибку при планировании конфликта. Американскому лидеру показали искаженную картину. Оказалось, что за неделю, уничтожив высшее руководство суверенной страны, развернуть конфликт в нужную сторону, как это произошло в Венесуэле, в Иране не получилось. "Происходящее вызывает опасения у всех, поскольку мир находится на грани применения ядерного оружия. Уже звучат такие призывы в Израиле, Тель-Авив просчитывает удар тактическим ядерным оружием по Ирану. Но, мне кажется, цель здесь одна - Израиль и США хотят уничтожить Иран как государство", - подытожил свою мысль Сергей Дик.